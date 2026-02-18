x

No solo es Kevin: Denuncian que bebé con hemofilia lleva 41 días sin su medicamento

Según la madre del menor, desde finales de diciembre no se ha realizado la entrega del medicamento para su hijo. El caso resuena por la similitud que tiene con el de Kevin Acosta. Nueva EPS ya respondió.

  • El caso de Kevin Acosta ha sido ampliamente divulgado al ser una muestra de la crisis por la falta de medicinas que afronta el sisitema de salud colombiano. Foto: Cortesía/Getty.
Laura Juliana López
18 de febrero de 2026
bookmark

Un nuevo caso vuelve a encender las alarmas sobre la entrega de medicamentos a pacientes con hemofilia afiliados a Nueva EPS. Se trata de Hendrick Samuel Díaz, un menor de 17 meses diagnosticado con hemofilia tipo A. Según denuncia su familia, el menor completa 41 días sin recibir el medicamento, lo que equivale a cuatro aplicaciones fallidas.

Hendrick Samuel utiliza el mismo medicamento que Kevin Acosta, cuyo fallecimiento desató una fuerte controversia nacional por presuntas fallas en la entrega de su tratamiento para la hemofilia.

De acuerdo con la madre del menor, Fernanda Castillo, residente en Apulo (Cundinamarca), desde la familia ya se instauró una acción de tutela que ordena la entrega del tratamiento. Sin embargo, asegura que la EPS no ha cumplido la orden judicial.

“Desde el 25 de diciembre, no sabemos por qué motivo no se le ha vuelto a administrar el tratamiento”, aseguró la madre a través de un video que se difundió por redes sociales.

Estableció que la acción de tutela que habían suscrito ya falló a favor de Hendrick y que gracias a esto les dieron la IPS, pero que aun así, todavía no han “tenido el medicamento”.

“Por favor, les ruego, les suplico que nos colaboren, es muy difícil. El día de anoche el niño se golpeó la cabeza, pero pues gracias a Dios el niño tenía su casco y no pasó a mayores, pero esto nos demuestra cada día más que el niño necesita de su tratamiento”, aseguró su madre a través del video que se difundió en la red social X (antes Twitter).

Directamente, Fernanda Castillo envió un mensaje a la Super Salud y al presidente Gustavo Petro: “Les ruego a la Super Salud, al señor presidente, a todos que, por favor, nos pongan cuidado, necesitamos nuestro tratamiento”.

La misma enfermedad de Kevin Acosta

Este caso resuena con la coyuntura nacional, porque es la misma enfermedad huérfana que padecía Kevin Acosta.

La interrupción del suministro de este medicamento, advirtió la mamá de Hendrick, representa un riesgo inminente para la salud del niño, dada la naturaleza de la hemofilia tipo A. Esta enfermedad requiere un tratamiento constante para prevenir hemorragias potencialmente graves.

Lo que respondió la Nueva EPS

Luego de conocerse la denuncia y tras la presión mediática que esta generó, en la misma publicación en que se dio a conocer el caso de Hendrick Samuel, la Nueva EPS respondió que el medicamento se le suministrará al menor este 19 de febrero.

Se aseguró que “en comunicación con la Sra. Liceth Fernanda Castillo, se le informó la programación para la aplicación de factor VII el día 19 de febrero por parte de Vital Salud”, escribió la entidad a través de un mensaje en X.

Las críticas a Petro

Por el caso de Kevin, este miércoles le llovieron críticas al presidente Gustavo Petro por revelar el historial médico del menor.

Esto, luego de que Nueva EPS publicara la historia clínica con el fin de respaldar la tesis que sostuvieron el mandatario y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sobre su muerte: que se debió a “un trauma craneoencefálico severo accidental que generó hemorragia intracraneal”, y no a la falta de medicamentos.

Este movimiento fue ampliamente criticado a través de redes sociales. Específicamente, porque las historias clínicas son de carácter reservado.

Así lo explicó Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación: “Revelar la historia médica del menor fallecido Kevin Acosta es un delito. La Nueva EPS nunca debió entregar esa información. El Código Penal Colombiano en su artículo 269F consagra la violación de datos personales”.

Lea también: Denuncian que hay 19 hospitales inconclusos que prometió el Gobierno Petro: hay medio billón de pesos en riesgo

