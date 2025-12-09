Denuncia por presunto acoso laboral agita la Corte Suprema: estos son los implicados

Las tensiones en la Corte Suprema de Justicia están al rojo vivo. Esta semana se conoció que la magistrada Cristina Lombana presentó una denuncia por presunto acoso laboral contra su compañero César Reyes. Ambos son miembros de la Sala Especial de Instrucción, de la cual Reyes es su presidente.
Le puede interesar: El fallo hecho con IA que citó frases que no existen.
La denuncia fue radicada en el comité de convivencia de la alta corte, pero será atendida por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Según conoció EL COLOMBIANO, llegó a esa instancia luego de que no hubiera conciliación entre Lombana y Reyes —por inasistencia de este último—, remitieron la denuncia al Congreso.