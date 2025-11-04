¿Qué hay detrás de las denuncias de posible daño ambiental por la actividad del embalse en Calderas, San Carlos?

El conflicto socioambiental alrededor de la hidroeléctrica Calderas, entre San Carlos y Granada, es uno de los más antiguos de Antioquia. Han sido casi cuatro décadas en las que múltiples factores han mantenido tensión entre comunidades de San Carlos y Granada con la Central que entró en operación en 1988 y que tras quedar inactiva varios años entró nuevamente a operación en 2005 con Isagen. Desde hace varias semanas, organizaciones comunitarias y ambientales en la zona reclaman que, en medio de sus planes de repotenciación para renovar la veterana central, Isagen ha estado abriendo las compuertas de manera irregular para realizar dragados y vertimientos de sedimentos. Lo que temen puntualmente, según lo han denunciado, es que con estas prácticas se contamine la cuenca aguas abajo, se aceleren procesos de eutrofización que acabe con el oxígeno del agua y golpeando actividades como la pesca y el turismo, que aumente la erosión y con esto los riesgos de inundaciones. Pero, además, señalan que con estos vertimientos el mercurio que se estaría usando en la cuenca alta para minería ilegal de oro podría liberarse y correr por la cuenca baja diseminándose por otras quebradas y ríos. El Observatorio de DDHH-Paz y Ambiente del Oriente antioqueño, así como la Mesa por la Defensa de los Ríos San Carlos, Calderas y Tafetanes sostienen que estas acciones, que califican como graves contra el medio ambiente, han sido amparadas por las autoridades ambientales a pesar de que, según señalan, no han partido de un diálogo abierto con las comunidades en cuanto a la socialización y acceso a información, tal como lo señala el Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia en 2022, para garantizar a un acceso de información ambiental por parte de las comunidades interesadas de manera ágil y transparente. Lea: En Cocorná no hay agua ni energía para todos, pero abundan las hidroeléctricas

Juan Esteban Flórez, vicepresidente de Producción de Energía de Isagen, explica que, efectivamente, vienen adelantando unos trabajos en varios frentes para poder renovar la vida útil de la central para que pueda operar al menos otras tres décadas. En ese proceso, señala que además de las obras civiles también adelantan unos planes de manejos de sedimentos, que es un asunto fundamental para la operación de Calderas, pues el riesgo de colmatación podría reducir la capacidad de almacenamiento de agua del embalse para la generación de esta central que actualmente genera poco menos de 20 megavatios y que hace parte de parte de la cadena de generación hidráulica del Oriente, fundamental en el Sistema Interconectado Nacional. Flórez reconoce que sí adelantaron dragado, pero que el último fue hace más de dos años, con los respectivos permisos de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. El directivo de Isagen reconoce que si bien el manejo de sedimentos es un asunto complejo frente a las comunidades, actualmente es un frente prioritario, no solo en Calderas, sino en todas las centrales de primera generación en el país. Apunta que, de hecho, en Colombia se está construyendo la normatividad de manejo de sedimentos de embalses. De acuerdo con Flórez, Isagen presentó a Calderas como un piloto para poder definir el protocolo de sostenibilidad que pretenden en cuanto al manejo de sedimentos, y que le han presentado a la Anla alternativas diferentes para la disposición de esa carga orgánica que genera la recepción de agua a lo largo de décadas.