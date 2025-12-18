Denuncian amedrentamiento del ELN a la vivienda del alcalde del municipio de Nóvita, en Chocó

La gobernadora del Chocó , Nubia Carolina Córdoba , advirtió que hechos similares ya han ocurrido con otros alcaldes de la subregión San Juan.

Según se conoció, una maleta que estaría con explosivos fue abandonada en el lugar , lo que obligó a acordonar la zona y restringir el paso de vehículos y peatones mientras se evaluaba el riesgo.

En el municipio de Nóvita, en el departamento del Chocó, denunciaron un presunto acto de amedrentamiento contra la vivienda del alcalde William Rivas Asprilla, por parte del ELN.

“Concluido el constreñimiento ilegal ejecutado por el ELN en el Chocó damos cuenta de banderas, insignias y cilindros; con especial preocupación por el posible amedrentamiento relacionado con la vivienda del señor alcalde del municipio de Novita. Con respecto a las vías terrestres y fluviales, paulatinamente se ha ido reactivando la movilidad. Quedan cuantiosas pérdidas económicas y comunidades rurales con las consecuencias del confinamiento”, escribió la mandataria en X .

Esto ocurre en el contexto del paro armado decretado por el ELN, que comenzó el domingo. Hasta el lunes, las autoridades habían contabilizado al menos 51 acciones atribuidas a este grupo armado ilegal en diferentes regiones del país.

38 de esas acciones corresponden a ‘terrorismo mediático’, es decir, instalación de banderas, grafitis y marcación de vehículos. Pero también se han presentado ataques en contra de la población, como el asesinato de un conductor de ambulancia en Puerto Santander, Norte de Santander, y la instalación de una motobomba en el peaje Lizama, en Barrancabermeja, que dejó herida a una trabajadora. Adicionalmente, se registró la incineración de un bus en jurisdicción de Valdivia, Sector la Paulina. Km 15 entre Valdivia y Tarazá.

En Boyacá el Batallón de Alta Montaña del Espino recibió disparos desde las montañas, se presume ELN quien se atribuye responsabilidad de ataque del 19 de noviembre al mismo Batallón y en Cesar en el municipio de Manaure, se registró la quema de maquinaria amarilla en el lugar en el que adelantan su proceso de reincorporación varias personas firmantes del Acuerdo de paz.

Por ejemplo, la detonación de un arte acto explosivo en el ingreso al municipio de Salgar, en el Suroeste antioqueño. Al igual que un hostigamiento a una subestación ubicada en el sector de Cuatro Vías, en jurisdicción del municipio de Maicao, que solo dejó daños materiales.

También han sido halladas banderas del Eln en Copacabana, Caldas y Guarne.

Ante la medida ilegal ordenada por ese grupo armado, las Fuerzas Militares anunciaron un despliegue de tropas para proteger a la población civil.

“Este grupo amenaza a Colombia, por ello hemos desplegado todas las capacidades y todos nuestros militares y policías están alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia. Frente a estas amenazas hay recompensas incluso por alias “Pablito” de hasta 5000 millones de pesos que nos permita ubicarlo, capturarlo y llevarlo a la justicia”, expresó el jefe de la cartera de defensa ante la amenaza de esa guerrilla.