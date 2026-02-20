Familiares del ministro Antonio Sanguino firmaron contratos con el Estado por más de $1.000 millones

Apenas unos días después de que se abriera una discusión por la contratación de familiares de la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, un nuevo señalamiento vuelve a poner el tema sobre la mesa. Esta vez, los reflectores apuntan al entorno del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
La información fue divulgada por el candidato a la Cámara por Bogotá, Germán Ricaurte, quien aseguró que la esposa, el hermano y la hija del ministro han tenido vínculos contractuales o administrativos con el Estado durante el actual gobierno. Hay contratos con entidades como el SENA, Función Pública y la SAE que juntos suman más de 1.000 millones de pesos.