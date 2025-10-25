Denuncian por prevaricato a magistrada que se opuso a absolución del expresidente Álvaro Uribe

La única magistrada que se opuso a la absolución del expresidente Álvaro Uribe fue denunciada por presuntamente tener comprometida su imparcialidad en ese caso.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Eduardo Castillo González, quien aseveró que la magistrada María Leonor Oviedo Pinto habría presuntamente incurrido en los delitos de prevaricato por acción y por omisión.
Según planteó el litigante, Oviedo supuestamente habría tenido que declararse impedida antes de votar a favor o en contra de la culpabilidad del exmandatario.