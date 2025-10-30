Denuncian a Nestlé y Starbucks por presuntos abusos laborales en plantaciones de café

Varias ONG como Coffee Watch, acusaron el jueves a Nestlé, Starbucks y Neumann Kaffee Gruppe de violaciones de derechos humanos, como el trabajo infantil, en plantaciones de café en Brasil y México, entre otros sitios. Coffee Watch indicó en un comunicado que envió una queja contra esas empresas con International Rights Advocates y la ONG alemana Deutsche Umwelthilfe, ante la Oficina Federal Alemana de Economía y de Control de las Plantaciones (BAFA). Las ONG acusan a esas firmas de no respetar la ley alemana sobre el deber de cuidado de las empresas en sus cadenas de suministro en vigor desde 2023, que tiene por objetivo reforzar el respeto de los derechos humanos, entre otros, la prohibición del trabajo de niños y el trabajo forzado.

En su comunicado Coffee Watch reportó informes de “graves violaciones (...) en las explotaciones de café en China, México, Brasil y Uganda, especialmente el trabajo de niños y el trabajo forzado, las violaciones masivas de las normas de seguridad en el trabajo, así como la explotación salarial”. Conozca: Café colombiano logra récord histórico en subasta virtual Craft Selection: alcanza 200 dólares por libra Citada en el comunicado, Etelle Higonnet, directora de la organización Coffee Watch, afirmó que “en las plantaciones que proveen a Nestlé, Starbucks, el grupo Neumann Kaffee y otros, trabajan niños, personas son hostigadas y sus derechos violados”. “Estamos convencidos de que los problemas son graves, sistemáticos y extensos. Las autoridades alemanas deben actuar para que las empresas asuman al fin sus responsabilidades”, señaló Higonnet.

Starbucks negó las acusaciones y afirmó que obtiene su café de manera responsable, respetando los derechos humanos. Imagen de referencia. FOTO: Freepik.