Denuncian presiones en el Sena para marchas en Medellín: “Pregunta el jefe que si los aprendices quieren participar”

A escasas horas de las marchas que se realizarán este 1 de mayo en Medellín, que serán encabezadas por el presidente Gustavo Petro, docentes del Sena en Antioquia denunciaron presuntas presiones de sus superiores para movilizar aprendices para esa jornada.
Una fuente en el interior de la entidad, que pidió la reserva de su identidad asegurando temer represalias, señaló que durante los últimos días los profesores de la sede de esa institución en La Salada, Caldas, estarían siendo presionados por sus jefes para consultarles a sus alumnos si desean participar de las movilizaciones.
De acuerdo con esa fuente, a través de un grupo de WhatsApp en el que desde esa institución se hacen anuncios a los profesores, un coordinador les indicó transmitirles a los estudiantes que la entidad estaría dispuesta incluso a proporcionar transporte a quienes quisieran hacer parte de las marchas.
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El mensaje, añadió la fuente, llegó tanto a profesores vinculados como a contratistas.
Este diario pudo conocer un audio que se envió a través de ese grupo durante la mañana del pasado 29 de abril, en el que se escucha a un coordinador académico dar la información.
“Equipo buenos días, pregunta el jefe que si los aprendices quieren participar de la actividad del viernes 1 de mayo que se va a desarrollar en Medellín, se tiene dispuesto o propuesto programar transporte en caso de que se requiera”, se escucha decir a un hombre, que según las fuentes consultadas se trata de un coordinador académico, identificado como Andrés Ruiz Márquez.