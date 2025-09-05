Denunciarán ante la Fiscalía a Juliana Guerrero por posible falsificación en documento público

Continúan los cuestionamientos contra Juliana Guerrero, quien es la designada viceministra de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad, pese a que no cumple con los requisitos necesarios para el cargo y ahora tendrá que responder ante problemas judiciales en su contra.
Por medio de un reciente video, Jennifer Pedraza, representante a la Cámara por Bogotá, anunció que denunciará a Guerrero ante la Fiscalía por el delito de falsedad en documento, esto por la presentación de un título de graduación que parece ser irregular.
