Líderes de El Santuario están preocupados por el debilitamiento de procesos culturales

Gestores culturales de El Santuario afirman que la Orquesta Sinfónica Roberto Pineda Duque, la primera de su tipo en el Oriente, enfrenta diversos problemas en su funcionamiento debido a las condiciones laborales y formativas que docentes y estudiantes tienen actualmente.
Desde hace dos meses, los jóvenes que hacen parte de la agrupación no han tenido ensayos debido a la falta de un director titular. A esto se suma los puestos vacantes de profesores en los semilleros de violín, viola y chelo, lo que ha hecho que los estudiantes interrumpan y hasta desistan de sus procesos formativos.
Según integrantes de la banda, en parte, esto se explica por la precarización laboral a la que se ven sometidos los docentes de la Orquesta, la cual es financiada por la Alcaldía Municipal. Desde el año pasado, algunos de los promotores –los profesionales que dirigen los cursos– han sido contratados hasta por solo 40 días y con interrupciones de hasta dos meses para reiniciar labores. La inestabilidad al interior de la banda fue el motivo por el que Camilo Alzate, exdirector de la Sinfónica, abandonó su cargo, dicen los gestores.
Ingrid Bedoya, violista de la Orquesta desde 2015 e integrante de la Asamblea Cultural de El Santuario, señala que esta situación lo que ha hecho es retrasar el proceso artístico y formativo de los integrantes del grupo. “Esta es la primera vez que realmente sentimos que la Orquesta está en riesgo, en peligro”, asegura. La artista señala que de esto da cuenta la cantidad de conciertos que han realizado en los últimos dos años: en 2024 fueron cuatro, en los ocho de meses de este año van dos, mientras que en 2023 se realizaron 12.