Denuncias de maltrato contra ICE: anciano de 79 años herido y madre agredida en Nueva York

Un hombre de 79 años resultó gravemente herido durante un operativo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, mientras que en Nueva York una mujer fue arrojada al suelo por un agente frente a sus hijos. Ambos casos han desatado cuestionamientos sobre el uso de fuerza de la agencia.

Rafie Ollah Shouhed, ciudadano estadounidense y propietario de un autolavado en California, presentó una demanda administrativa contra el Gobierno federal por 50 millones de dólares. Según la querella, agentes lo tacklearon durante una redada el 9 de septiembre, causándole fracturas de costillas, trauma en el pecho y posibles lesiones cerebrales. Shouhed aseguró que solo intentaba mostrar la documentación laboral de sus empleados cuando fue reducido. Fue detenido por 12 horas y liberado sin cargos.