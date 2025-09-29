Las denuncias que han rodeado a Víctor de Currea-Lugo, el traductor de Petro cuando pidió a soldados desobedecer órdenes de Trump

El 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro tomó un megáfono y se dirigió hacia la multitud que se tomó las calles de Nueva York para protestar en contra del genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza. “El pueblo, unido, jamás será vencido”, aseguró. Sin embargo, una vez más, el mandatario colombiano parece implicar que el pueblo no incluye a mujeres y feministas. A su lado estaba Víctor de Currea-Lugo, médico cirujano, analista y ex ocente de la Universidad Nacional y Universidad Javeriana. En su historial no solo reposan aquellos títulos universitarios, sino también decenas de denuncias por presunto acoso sexual por parte de sus estudiantes.

Hay que decirlo: las denuncias (que datan desde 2014) aún no tienen una decisión judicial. Sin embargo, los casos son preocupantes: varias de las denunciantes eran menores de edad cuando sufrieron los presuntos episodios de acoso. A pesar de eso, el jefe de Estado no dudó en ofrecerle la embajada de Emiratos Árabes a De Currea-Lugo el 16 de enero de 2023. En ese momento, la congresista Jennifer Pedraza alzó la voz para amplificar la de decenas de mujeres que, por años, intentaron hacerse escuchar y quedaron en la impunidad, como el 99% de los casos, según datos de la Fiscalía. Lea también: Vientres de alquiler sin ley: han puesto 500 denuncias Poco después, el 19 de enero, María Jimena Duzán abrió los micrófonos de su pódcast A Fondo para conocer el testimonio de una de las víctimas quien, de manera anónima, aseguró: “Lo que me sucedió fue más que un acoso sexual, fue un intento de acceso carnal violento”, haciendo referencia a un episodio ocurrido durante una reunión con el actual funcionario. Tras ese episodio, De Currea-Lugo aseguró que renunciaba a su nombramiento como embajador debido a las “presiones” y a que se sentía perseguido. También aseguró que se trataba de una “inquisición” y que su renuncia no era una forma de “aceptar la culpabilidad”. ”Gracias al presidente @petrogustavo por designarme como embajador. No quiero, de ninguna manera, ser un palo en la rueda para el país, ni una excusa para la oposición. Declino su invitación, sin que ello implique aceptación de culpabilidad. La lucha contra la inquisición sigue”, aseguró en X. Luego, en entrevista con El Tiempo, aseguró: “Me han acusado de acoso, ni siquiera me han acusado de abuso y sale ella (Pedraza) de manera tan desafiante y se suman algunas otras voces, entonces cambia el panorama”.

Jennifer Pedraza ha estado al frente de las presuntas víctimas para ampliar sus denuncias. Foto: Cortesía.