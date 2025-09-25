Estos son los departamentos donde más caen los nacimientos en Colombia, ¿está el suyo?

En 2024, Colombia llegó a una de sus cifras más bajas de fecundidad: 1,1 hijos por mujer, frente a los 1,7 de 2015. La caída confirma la tendencia de transición demográfica que vive el país.
Es decir, las familias colombianas tienen cada vez menos hijos y los postergan más, lo que se traduce en una caída sostenida que refleja cambios sociales, económicos y culturales.
El panorama regional es aún más revelador. Departamentos como Caldas (0,7), Quindío (0,9), Risaralda (1,0) y Antioquia (0,9) muestran tasas inferiores a 1 hijo por mujer, lo que implica un escenario de envejecimiento poblacional acelerado y riesgo de reducción demográfica a futuro.