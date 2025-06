Según denuncian los integrantes de la Selección Colombia de Ultimate (damas y varones), entre quienes se encuentran varios atletas de las universidades Eafit y de Antioquia, cada uno le pagó a Ana Rosa Rodríguez, presidenta de la Federación Colombiana de Disco Volador (Fecodv), lo correspondiente al viaje (15 millones de pesos) y añaden que ella no aparece y los jugadores no han podido ingresar a las hosterías que habían contratado, ni cuentan con la alimentación, ya que la Federación no ha girado los recursos para pagarle a los proveedores de estos servicios.

Aseguran que desde el sábado que llegaron a España están tratando de localizar a la dirigente, pero que esta no les responde. Y explican que a quienes sí les ha contestado es a los proveedores y les ha dado varias versiones del porqué del incumplimiento en el giro de los recursos.

Uno de los argumentos que les expuso es que la cuenta en la que tiene el dinero está bloqueada, y que trató de hacer el pago pero que no se registró cuando intentó hacerlo.