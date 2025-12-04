Desde equipos de fútbol hasta figuras de hockey: ¿cuáles fueron los clubes, deportistas y eventos más buscados en 2025 en Google?

El 2025 está cerca de llegar a su ocaso. Este ha sido un año lleno de eventos y hechos que marcaron la historia del deporte, representando un punto de quiebre entre lo que fue y lo que será. El Mundial de Clubes que realizó la Fifa en Estados Unidos con la participación de 38 equipos, como se hacían antes las Copas del Mundo de selecciones, fue uno de los sucesos que marcó un hito.
También fue uno de los eventos deportivos que más buscó la gente en internet durante este año. Ese evento, del cual Chelsea de Inglaterra resultó campeón tras vencer al Paris Saint Germain, que era el vigente campeón de la Champions y el equipo que más buscó la gente en la web, fue la prueba piloto de Estados Unidos para mostrar si estaba listo, o no, para el Mundial de 2026.