Deportivo Cali debutó con empate en la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali, vigente campeón de la Liga Femenina de Colombia, hizo su estreno este viernes en la edición 17 de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Argentina, con un empate 1-1 frente a Libertad de Paraguay en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón.
El conjunto vallecaucano abrió el marcador al minuto 15 gracias a Angie Salazar, quien tras un tiro de esquina cabeceó y adelantó a las azucareras. Sin embargo, pese a generar varias opciones claras para ampliar la ventaja, las dirigidas por Jhon Alber Ortiz Arce carecieron de eficacia en la definición.