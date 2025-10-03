x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Deportivo Cali debutó con empate en la Copa Libertadores Femenina

El equipo vallecaucano no logró defender la ventaja que tenía y desperdició varias opciones de gol contra Libertad de Paraguay. En la siguiente fecha se medirá a Nacional de Uruguay.

  • Leidy Lorena Cobos Garzón fue una de las protagonistas de Cali en el debut en Copa Libertadores. FOTO: Tomada de X @CONMEBOL
    Leidy Lorena Cobos Garzón fue una de las protagonistas de Cali en el debut en Copa Libertadores. FOTO: Tomada de X @CONMEBOL
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 34 minutos
bookmark

Deportivo Cali, vigente campeón de la Liga Femenina de Colombia, hizo su estreno este viernes en la edición 17 de la Copa Libertadores Femenina, que se disputa en Argentina, con un empate 1-1 frente a Libertad de Paraguay en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en Morón.

El conjunto vallecaucano abrió el marcador al minuto 15 gracias a Angie Salazar, quien tras un tiro de esquina cabeceó y adelantó a las azucareras. Sin embargo, pese a generar varias opciones claras para ampliar la ventaja, las dirigidas por Jhon Alber Ortiz Arce carecieron de eficacia en la definición.

Libertad reaccionó en la segunda mitad y encontró la igualdad a los 55 minutos con un tanto de María Luján Tamay Silvero, resultado que dejó a ambos equipos con un punto en el grupo D del torneo.

El próximo reto para Deportivo Cali será este lunes, a las 2:00 p.m., frente a Nacional de Uruguay, un duelo clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del certamen continental.

Cabe recordar la primera fecha del torneo trajo sorpresas. Por ejemplo, Corinthians, campeón defensor y candidato principal a su sexta corona, debió conformarse con un empate 1-1 ante Independiente del Valle, de Ecuador, mientras que las colombianas de Santa Fe golearon por 7-0 a Always Ready de Bolivia.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida