Deportivo Cali femenino saldrá por el cupo a la final de Libertadores ante Colo-Colo

El Deportivo Cali femenino llega a la semifinal de Copa Libertadores con el pulso firme, la ilusión intacta y la convicción de que nada ha sido cuestión de suerte.
Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz se ganaron su lugar entre las cuatro mejores del continente luego de derrotar 2-0 a São Paulo. La campaña de las azucareras ha sido sólida y en ascenso, pero su rival, Colo-Colo, también viene con la fe intacta y con un proceso similar.
Este miércoles 15 de octubre, a las 2:00 p.m., se vivirá uno de los duelos más parejos de la Copa, en el que cada equipo luchará por arrebatarle el invicto al otro. Le contamos cómo vienen ambos equipos y cómo se jugará la otra llave de semifinales.