“Hoy debíamos ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo”: presidente de Pasto denunció a cinco jugadores por presunto amaño de partidos

El fútbol colombiano, últimamente, vive de escándalo en escándalo. La inmersión de casas de apuestas en los torneos profesionales de nuestro país, han llevado a que los clubes presten atención especial a los comportamientos de sus jugadores, pues muchos se han visto implicados en presuntos amaños de partidos a cambio de altas sumas de dinero. En 2024 ocurrió en Patriotas de Boyacá, cuando aún estaba en la primera división del fútbol colombiano, y con el Envigado Fútbol Club. En esos clubes, los dirigentes tomaron la decisión de exponer, públicamente, la situación. El cuadro naranja, incluso, dio a conocer el nombre del implicado. En abril de este año, por su parte, el máximo accionista de Chicó, Eduardo Pimentel, apartó a jugadores por comportamientos inusuales. Este miércoles ocurrió lo mismo en el Deportivo Pasto.

¿Cuál es la denuncia del presidente del Deportivo Pasto?

En los últimos torneos del fútbol colombiano, Deportivo Pasto había sido protagonista. Sin embargo, en el Clausura del 2025, el elenco nariñense no ha tenido buen rendimiento. De los once partidos que ha disputado, solo ganó dos. En los restantes cosechó cuatro empates y cinco derrotas. Además, encajó 14 tantos, mientras que anotó 12.

Pasto es penúltimo de la Liga con 10 puntos. Los malos resultados que ha tenido el equipo levantaron sospecha en el presidente del club, Óscar Casabón. En la previa del partido contra América de Cali, cuadro que marcha último en el torneo local, válido por la tercera fecha de la Liga (estuvo aplazado), el directivo anunció que cinco futbolistas de su plantel fueron apartados porque, presuntamente, habrían participado en amaño de partidos. Casabón no dio los nombres de los futbolistas implicados. Sin embargo, dio a entender que hay uno de categoría sub-20 (ahora, por norma, los equipos deben tener varios juveniles entre los nominados para un partido), al tiempo que aclaró que ninguno de los extranjeros –José Bernal de Panamá, Gonzalo Ritacco de Argentina y Facundo Boné de Uruguay–, están involucrados en los hechos.

Además, agregó que quienes fueron apartados por el club serán denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. Del mismo modo, podrían enfrentarse a sanciones que no les permitan jugar fútbol profesional por un buen tiempo. El directivo, en sus declaraciones, aseguró que durante la mañana del miércoles se reunió con los futbolistas del plantel profesional y les dio oportunidad de hablar.

Ninguno lo habría hecho. Por eso, se mostró dolido con los “líderes” del equipo. Además, manifestó que “yo lo sospechaba desde el partido con Chicó, ya comenzaron a evidenciarse situaciones de juego raras, diferentes, resultados, cosas que uno no entiende. Después, partido a partido, Medellín, Cali. Hoy, supuestamente, íbamos a ir perdiendo 2-0 en el primer tiempo, igual que contra el Cali, esa era la apuesta”, aseguró.

Finalmente, el directivo aseguró que, en caso de que alguno de los futbolistas implicados en los hechos, estuviera entre los convocados para el duelo frente a América, no sería tenido en cuenta. Esta fue la lista de llamados por el técnico Camilo Ayala, entrenador del club: