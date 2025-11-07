x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Esta fue la “movidita” del máximo accionista del Pereira para jugar contra el DIM y terminar el Clausura sin sanciones

El cuadro risaraldense tenía una sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo para el cese de actividades deportivas hasta que no se pusiera al día con los pagos a sus jugadores. Le contamos cómo la “gambeteó”.

  • El elenco pereirano se ubica en el puesto 16 de la tabla de posiciones de la Liga. Suma 18 unidades. Foto: Camilo Suárez
    El elenco pereirano se ubica en el puesto 16 de la tabla de posiciones de la Liga. Suma 18 unidades. Foto: Camilo Suárez
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 7 minutos
bookmark

Una acción de tutela le permitirá al Deportivo Pereira terminar el Clausura del 2025 sin problemas. El equipo risaraldense vive una crisis financiera que llevó a que, hace un par de semanas, los jugadores del plantel profesional decidieron que no iban a jugar hasta que las directivas no se pusieran al día con el pago de los entre 6 y 8 meses de salarios y aportes a seguridad social que les debían.

La solución del área administrativa del cuadro risaraldense fue jugar con futbolistas sub-20. El equipo risaraldense usó jugadores juveniles en los duelos contra Águilas Doradas y Deportivo Pasto. Perdieron ambos por goleada. Contra el DIM, en el juego válido por la fecha 19 que está programado para este viernes 7 de noviembre (6:20 p.m.), los juveniles esperaban tener revancha.

Sin embargo, hubo muchas dudas sobre si el partido se jugaría o no. El 30 de octubre Pereira fue sancionado por el Ministerio de Trabajo con la suspensión de todas sus actividades laborales hasta que se pusiera al día con los compromisos económicos que tenía pendientes con todos sus empleados.

Le puede interesar: ¿Se jugará el partido DIM vs. Pereira? El Poderoso viaja a Risaralda en avión; mientras Mintrabajo sancionó al “matecaña”

No obstante, el equipo risaraldense siguió entrenando con normalidad, preparando el partido ante el Medellín, que sí se jugará. El cuadro paisa viajó a la capital de Risaralda el jueves en la mañana en avión. En la tarde, realizó un entrenamiento para poner a punto a sus jugadores. Además, la Dimayor nunca se pronunció sobre una eventual cancelación del partido.

¿Cuál es el motivo por el que el partido entre el DIM y Pereira sí se jugará?

El 5 de noviembre pasado el máximo accionista del Pereira, Álvaro de Jesús López Bedoya, radicó una acción de tutela en el juzgado primero penal del circuito para adolescentes con función de conocimiento de la capital de Risaralda, con la que pretendía cambiar la decisión del Ministerio del Trabajo de suspender las actividades del club para poder jugar los dos partidos que le restan en el Todos contra Todos del Clausura.

En la tarde del 6 de noviembre, esa instancia judicial publicó una carta en la que aceptó la tutela. El mismo día, en la mañana, el Ministerio del Trabajo había dicho que iniciaría una investigación administrativa en contra del Pereira por incumplir la orden de suspensión de actividades que había impuesto el 30 de octubre. Sin embargo, esa decisión quedó nula durante los próximos 10 días hábiles, que es el tiempo que tienen para resolver la Acción de Tutela que presentó López.

El décimo día es el próximo 18 de noviembre. Para entonces, Pereira ya habrá disputado los dos encuentros que le quedan en el segundo semestre del año. El primero este viernes contra el Medellín en su estadio. El otro, el próximo 12 de noviembre contra La Equidad en el Estadio De Techo de Bogotá en horario aún por definir.

Los Matecañas se ubican en el puesto 16 de la tabla de posiciones con 18 puntos. Por eso, no tienen opción de clasificar a cuadrangulares. En caso de ganar los dos encuentros que tiene pendientes, sumaría 24 unidades. América de Cali, que tras su victoria del jueves en la noche ante Boyacá Chicó (0-2 en Tunja), se montó en la octava plaza, tiene 26 puntos.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida