En video | Tumbaron tres viviendas en Abejorral, Antioquia, que eran usadas como plazas de vicio

Los habitantes del barrio Calibío y el sector La 80, del municipio de Abejorral, ya pueden estar un poco más tranquilos. Todo porque las autoridades tumbaron tres de las viviendas que representaban toda clase de riesgo para la seguridad, puesto que allí operaban plazas de vicio y sitios de hurto y de golpizas que comprometían la seguridad dentro de esta localidad del Oriente antioqueño.
La demolición de estos predios se hizo con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, con el fin de recuperarlos, ya que estos se encontraban abandonados y fueron ocupados por los criminales, convirtiéndolos en puntos estratégicos para materializar sus hechos delictivos, siendo el primero de ellos la venta de estupefacientes y el consumo de los mismos.