Un muerto y por lo menos 20 personas atrapadas en derrumbe en mina de oro artesanal en Tolima

Un muerto, al parecer una mujer, y unas 20 personas atrapadas, deja hasta el momento un derrumbe en una mina de oro artesanal ubicada en zona rural del municipio de Ataco, en el departamento de Tolima. Lea aquí: Llegaron los días del ‘mazamorreo’ a los ríos de Antioquia, un oficio que sobrevive desde la Colonia La emergencia se presentó sobre las 3:00 de la tarde de este lunes, 8 de septiembre, en la mina La Granja, de la vereda El Piso Anape, a unos 15 minutos del casco urbano de Ataco, sur del departamento.

El director de la Defensa Civil del Tolima, Luis Fernando Vélez, aseguró de forma preliminar que seis personas –cuatro mujeres y dos hombres– que estaban atrapadas fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Nuestra Señora de Lourdes, en donde reportaron el fallecimiento de una de ellas. Tres de los heridos presentan fracturas. Siga leyendo: Cansados de que les contaminaran el río, la comunidad denunció y la Policía capturó a 16 personas por minería ilegal en Santa Rosa de Osos “Desde el municipio de Chaparral hemos enviado nuestros voluntarios para que realicen el apoyo en la búsqueda y rescate. Igualmente de Ataco van voluntarios al sitio”, indicó Vélez.