“No lograba verme en el universo de El Desafío”: Andrea Serna (y le recordamos los paisas del reality)

Los infaltables de Andrea Serna en un día de grabación son varios. La presentadora, que ya lleva más de 20 años en la televisión colombiana, describe su larga rutina con la habilidad de quien ya está acostumbrada a ella. Hacer ejercicio, pasar tiempo con su familia, realizar gimnasia facial –una práctica que, asegura ella, tiene múltiples beneficios– y no descuidar su alimentación son aquellas cosas que hacen parte de su lista cuando pasa meses por fuera de casa en Bogotá grabando una nueva entrega de El Desafío , el cual cada año se realiza en locaciones diferentes.

Desde 2019 es la presentadora principal del programa, por el que han pasado personalidades como Margarita Rosa de Francisco, Victor Mallarino y Taliana Vargas. Serna cuenta que uno de los secretos para estar ahí durante estos años ha sido la paciencia, porque al principio “fue difícil conectar con la audiencia del programa”. Dice ella que, al comienzo, no lo entendía, se veía y no lograba encontrar un espacio en el universo del programa, a pesar de que para entonces ya había pasado por otros concursos como El factor X, El jugador y Protagonistas de nuestra tele. “Con paciencia fui buscando la manera de comunicar lo que quería. Seguí trabajando con mucha constancia, sabiendo que en algún momento se iba a dar esa conexión que no iba ser en el día uno, tampoco en la primera temporada, pero que en algún momento iba a pasar”, cuenta la presentadora.

Ahora, después de 7 años, Andrea considera que su estilo se ha consolidado en reality y que, inclusive, ha “afinado” el ojo para reconocer aquellas características que debe tener un buen competidor. Fortaleza física y mental son algunas de las que ella considera más importantes, al igual que ser capaz de adaptarse al cambio, porque en El Desafío todo se transforma de un episodio a otro.

Finalmente, el último infaltable de Andrea es pensar en cómo innovar en un programa que ya lleva 21 años al aire y que ha tenido ocho presentadores. Para ella no solo se trata de comunicar tratando de conservar la identidad de uno de los shows más querido de la televisión colombiana, sino en dar con la forma de amplificar un mensaje que llegue a miles.