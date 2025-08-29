Joven que se negó a participar en secuestro de 33 militares en Guaviare está desaparecido

Un joven –que se negó a participar en el secuestro de 33 militares en Guaviare– está desaparecido. Las Fuerzas Militares aseguraron que el hombre fue golpeado por los disidentes y, después, lo arrastraron con rumbo desconocido.
El grupo de militares aterrizó en la noche de este 28 de agosto en San José del Guaviare. Estuvieron retenidos durante 105 horas por un grupo de al menos 500 campesinos. La comunidad exigía respuestas frente a un operativo en el que murió un civil identificado como Ramiro Antonio Correa.