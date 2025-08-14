A cuatro meses de la desaparición de Tatiana Hernández, su madre exige su regreso y denuncia llamadas extorsivas

Con la esperanza intacta, Lucy Díaz volvió a hacer pública su súplica para que Tatiana Alejandra, de 23 años, su hija, regrese a casa. La joven, que realizaba sus prácticas en el Hospital Naval de Cartagena y estaba a una semana de regresar a su tierra natal, fue vista por última vez en el sector de Los Espolones, diagonal al Parque de La Marina, mientras contemplaba el atardecer en la capital de Bolívar. “De allí se la llevaron y a hoy no sabemos de su paradero. Rogamos el favor a las personas que la tienen que ya es tiempo suficiente para que la devuelvan; permítanle hacer una llamada a su familia”, escribió Díaz en Facebook, recordando que este 14 de agosto es el cumpleaños de la abuela de Tatiana, “un regalo” que, dice, sería su regreso.

La madre también denunció que continúan recibiendo llamadas extorsivas en las que desconocidos exigen hasta 30 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de la joven. Según relata, en varias ocasiones han caído en el engaño y han entregado dinero sin recibir pruebas de vida. “No jueguen con nuestros sentimientos, sean humanos, todos tenemos familia”, escribió. Anteriormente, el padre de Tatiana, Carlos Hernández, detalló que tres de estas llamadas provienen de la misma persona, que se identifica como integrante del ELN. El abogado de la familia, Iván Cancino, aseguró que las comunicaciones ya han sido rastreadas y provendrían desde una cárcel, aunque hasta el momento la Fiscalía no ha abierto una investigación formal.

¿Cómo va el caso hasta ahora?

La desaparición de Tatiana ha estado marcada por cuestionamientos a las autoridades. Lucy Díaz denunció ante el Concejo Distrital que las cámaras de seguridad en el sector donde su hija fue vista por última vez no funcionaban, lo que ha impedido obtener pistas clave. También criticó lo que considera una atención desigual en función del estrato social de las víctimas. En una sesión realizada el 24 de julio, la madre afirmó que un funcionario de la Fiscalía insinuó que Tatiana se había levantado del lugar y caminado hacia Bocagrande, pero sin que existan registros en las cámaras que lo confirmen. “Si Tatiana hubiera sido hija de alguien importante, ya estaría con su familia”, reclamó.