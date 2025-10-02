x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Desarticulada Raphax: capturan 12 traficantes en Colombia (9 en Medellín) por trata sexual en Europa

El Colombiano
El Colombiano
hace 43 minutos
bookmark

La Policía de Colombia, en coordinación con Europol, desmanteló la red transnacional Raphax, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en países europeos como Albania, Montenegro, Malta, Croacia y Kosovo. El operativo resultó en la captura de 12 personas en Colombia, con nueve arrestos realizados en Medellín, incluyendo al cabecilla alias ‘Lukas’. Raphax captaba a más de 60 mujeres, principalmente en Medellín y Cali, usando engaños en redes sociales para luego someterlas a condiciones de esclavitud al imponerles una deuda inicial de 5.000 euros, reteniendo sus ingresos para hacer el cobro impagable.

