Desarticulada Raphax: capturan 12 traficantes en Colombia (9 en Medellín) por trata sexual en Europa

La Policía de Colombia, en coordinación con Europol, desmanteló la red transnacional Raphax, dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en países europeos como Albania, Montenegro, Malta, Croacia y Kosovo. El operativo resultó en la captura de 12 personas en Colombia, con nueve arrestos realizados en Medellín, incluyendo al cabecilla alias ‘Lukas’. Raphax captaba a más de 60 mujeres, principalmente en Medellín y Cali, usando engaños en redes sociales para luego someterlas a condiciones de esclavitud al imponerles una deuda inicial de 5.000 euros, reteniendo sus ingresos para hacer el cobro impagable.