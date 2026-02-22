Video | “Como ríos de agua viva”: desbordamientos en Manrique tras fuerte aguacero en Medellín

Ya casi se aproxima el cierre de febrero y las lluvias no cesan en Medellín; al contrario, continúan reportándose emergencias en diferentes puntos de la capital antioqueña. Tras las fuertes precipitaciones de la tarde de este domingo 22 de febrero, uno de los sectores afectados fue Manrique Oriental parte alta, en Versalles 2. Fue tanta el agua que cayó que las calles se inundaron por completo; es como si en vez de vías hubiera quebradas en medio de las viviendas, en las que los vecinos de la zona no tuvieron más alternativa que resguardarse hasta que la intensidad del aguacero disminuyera. A través de un video ciudadano que fue grabado desde uno de los balcones de las casas, se puede observar lo rápido que corre el agua por el pavimento. Incluso, en otra toma, se aprecia cómo el conductor de un bus del sistema integrado del Metro, ante lo pendiente de la vía y las condiciones de la misma, desciende con el vehículo lo más despacio posible, todo para evitar un accidente.

Video cortesía de Denuncias Antioquia. Hasta el momento, pese al desbordamiento en Manrique y según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dagrd, en la línea de emergencias 123 no se ha generado ningún reporte de afectaciones por lluvias en Medellín en lo que va del día, sin embargo, la entidad se mantiene alerta ante posibles novedades.

El tirar residuos a las quebradas también genera desbordamientos