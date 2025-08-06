Descaches, memes y otras “joyas” de Petro en estos tres años de Gobierno

Cuando se empezaron a conocer los líos judiciales de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el jefe de Estado salió a decir en una entrevista a Cambio que “la verdad es que yo no lo crié”, intentando desmarcarse del comportamiento de su hijo que sigue procesado por su papel durante la campaña de 2022.
Algo parecido pasó con su hermano, Juan Fernando Petro, que fue conocido por promover lo que la prensa nombró “el pacto de La Picota” para hablar de la “paz total” en las cárceles. También Petro marcó distancia con su hermano que de por sí carga con otros escándalos.