Nuevos detalles: Descartan fuga de gas en hotel donde murió la familia en San Andrés

Orlando Canro, el padre de Canro Zuluaga, dijo que en Medicina Legal no encontraron alguna sustancia que explique la intoxicación por consumo de alimentos en las víctimas. De igual forma se espera el informe oficial de la entidad.

“Al niño no me le encontraron nada, me le encontraron vacío el estómago. A mi hija tampoco le encontraron cosas así extrañas y a mi yerno lo único que le vieron fue que el corazón lo tenía inflamado, los riñones hinchados porque era hipertenso. Entonces, lo único fue eso, fue no más una cosa extraña”, aseveró a City TV.

En el establecimiento hubo una fumigación días antes de la tragedia, pero el Portobelo no especificó si ese trabajo se hizo en todo el hotel o solo en la habitación donde ocurrieron los hechos. No obstante, ya radicaron un derecho de petición a la empresa externa LIVINGSTON & COMPANY E.U, con el fin de saber todo el proceso de fumigación y las fichas técnicas de sustancias químicas empleadas.