Descertificación de EE. UU.: ¿qué riesgos enfrenta la relación bilateral y la economía colombiana?

Estados Unidos retiró la certificación a Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una decisión que no se veía desde 1996. El mensaje, según analistas y gremios, es claro: el Gobierno de Gustavo Petro carga con la responsabilidad principal de este revés. Aunque la descertificación reconoce el trabajo de las autoridades y fuerzas del orden, que no han claudicado en el combate contra el narcotráfico, la medida genera dudas sobre el futuro de la cooperación binacional y abre la puerta a nuevas tensiones diplomáticas. Puede leer: Andi advierte sobre graves efectos de la descertificación de EE. UU. UU. en la economia colombiana

Impacto económico y comercial

De acuerdo con la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en el frente económico, la descertificación puede deteriorar la percepción de riesgo de Colombia en los mercados internacionales. Aunque no implica sanciones inmediatas ni cambios en aranceles,sí afecta la reputación del país y reduce su poder de negociación frente a Estados Unidos. Entérese: Descertificación: qué es, por qué ocurrió y qué viene para Colombia tras el 'waiver' Actualmente,el arancel base en la relación bilateral es del 10%,y Colombia esperaba avanzar en exclusiones para ciertas categorías de bienes. Sin embargo, para Analdex, el nuevo escenario podría dificultar estas aspiraciones. Desde la perspectiva de Rémi Stellian, profesor de Administración de la Universidad Javeriana, la concesión del exención o exención es un aspecto positivo, pues asegura la continuidad de la cooperación y el respaldo financiero de Estados Unidos a Colombia. Sin embargo, advirtió que el efecto de la descertificación podría sentirse de manera indirecta, al alterar la percepción de riesgo entre los inversionistas potenciales. “El anuncio de la descertificación afecta el riesgo país, y eso a su vez puede incidir negativamente en algunos proyectos de inversión extranjera”, señaló. Stellian agregó que existen otros factores que también influyen: "La descertificación, por sí sola, no es el único parámetro detrás del riesgo país ni de las variables que determinan la rentabilidad de los proyectos de inversión extranjera. En mi concepto, con la decisión de mantener el apoyo financiero de EE. UU. hacia Colombia, el impacto no sería significativo".

EE. UU., principal destino de exportaciones e inversión en Colombia

Según la Dian y Analdex, entre enero y julio de 2025 las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos alcanzaron US$8.811 millones, un aumento de 7,7% frente al mismo periodo de 2024.Ese mercado representa el 30,6% de las ventas externas del país. En materia de inversión, Estados Unidos sigue siendo el principal socio extranjero.Solo en el primer semestre de 2025, aportó US$2.268 millones, equivalentes al 34,4% de la inversión extranjera directa en Colombia, que totalizó US$6.579 millones, según cifras del Banco de la República. Relacionado: Petro pierde certificación de EE.UU. UU. por cantidad de cultivos ilícitos, producción de cocaína y retar a Trump, ¿qué sigue?

Fracaso compartido en la lucha antidrogas

Gremios como Analdex señalan que la descertificación no solo debe interpretarse como un fracaso de Colombia, sino también de la política antidrogas de Estados Unidos, que requiere revisión y autocrítica. La lucha contra las drogas, recuerdan, debe librarse de manera conjunta entre países productores y consumidores. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dejó abierta la posibilidad de revertir la medida si Colombia demuestra avances tangibles en la materia. Para ello, se recomienda un plan de choque que genere “victorias tempranas” y evidencie un compromiso renovado.

El llamado a una hoja de ruta binacional