Descertificación: los escenarios de Petro ante decisión de EE. UU.

El lunes se sabrá si Estados Unidos descertifica a Colombia en la lucha contra las drogas. Y aunque la palabra suena enredada, es sencillo. Se trata del rótulo que le tiene Estados Unidos a la ayuda económica y militar que entrega para la lucha contra las drogas. Si el gobierno de Donald Trump decide cancelar la ayuda, se trataría de un sablazo al presidente Gustavo Petro por los pocos avances en la reducción de cultivos de coca en el país.
Por estos días, Colombia pisa suave en tres posibles escenarios: la certificación total, la condicionada o la temida descertificación. Si se da este último escenario, el que más preocupa a Petro y que lo tiene desempolvando viejas fórmulas como el glifosato –del que antes fue crítico–, el golpe sería inmediato. Bien dicen que “a grandes males, soluciones extremas”.