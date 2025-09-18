x

Eafit reveló desconexión entre universidades y empresas: 63% de empleadores no encuentra talento en el país

Un informe de Eafit muestra que más de la mitad de las empresas en Colombia no logra cubrir sus vacantes, evidenciando una desconexión crítica entre la educación superior y el mercado laboral.

  La baja matrícula en carreras STEM y la brecha de género en sectores estratégicos agravan la crisis de habilidades en Colombia, según el reporte de Eafit. FOTO: GETTY
    La baja matrícula en carreras STEM y la brecha de género en sectores estratégicos agravan la crisis de habilidades en Colombia, según el reporte de Eafit. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 12 minutos
Cada vez más se evidencia la dificultad de las empresas colombianas para cubrir una vacante: el 63% de estas asegura que no encuentra personal con las competencias requeridas, según el más reciente informe Educación superior y mercado laboral en Colombia de la Dirección de Estrategia de Eafit.

El estudio evidenció, entre las principales razones, una desconexión profunda entre lo que enseñan las universidades y lo que demandan las empresas, especialmente en áreas como tecnología, ventas e ingeniería.

Le puede interesar: Empresas que más están contratando en Bogotá: hay más de 65.000 ofertas y así puede aplicar

Jóvenes atrapados entre el desempleo y la inactividad

La situación juvenil es preocupante. Uno de cada cuatro jóvenes en Colombia no estudia ni trabaja, y la tasa de desempleo juvenil alcanzó el 17,1%, el doble de la de los adultos. Aunque 8 de cada 10 jóvenes reconoce que la educación es clave para mejorar su futuro, las barreras de acceso y la informalidad laboral siguen limitando sus oportunidades.

El informe también reveló que solo 16,5% de los nuevos estudiantes universitarios en 2023 se matriculó en programas Stem (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), áreas con alta demanda laboral.

Brechas de género en sectores estratégicos

Las mujeres siguen subrepresentadas en campos clave. En programas STEM, apenas 4 de cada 10 estudiantes son mujeres, y en el sector TIC la cifra baja a 3 de cada 10 empleadas. Esto limita su participación en espacios decisivos para la innovación y el desarrollo económico del país.

Lea más: Oportunidad laboral: Acepalma ofrece 30 oportunidades de empleo en ciudades estratégicas del país

Educación flexible y nuevas estrategias

El estudio señaló que la idea de una única carrera profesional está quedando atrás. Hoy las empresas buscan competencias prácticas, aprendizaje continuo y adaptación al cambio. Entre las soluciones propuestas destacan:

- Microcredenciales y formación modular, que permitan certificar habilidades específicas y responder rápido a las necesidades del mercado.

- Integración de inteligencia artificial en los procesos educativos.

- Alianzas entre universidad, empresa, gobierno y sociedad civil para diseñar programas conjuntos y cerrar la brecha de habilidades.

“Este informe ofrece una visión integral para que universidades, empresas y gobiernos tomen decisiones informadas, desarrollen talento pertinente y anticipen tendencias de formación y empleo”, explicó María Salomé Arango Bustamante, líder del Observatorio Imaginar Futuros de EAFIT.

De otro lado, la adopción de estas estrategias enfrenta obstáculos, pues 50 % de las universidades en Latinoamérica señaló la falta de inversión como una barrera, 45 % menciona problemas de conectividad, y solo una de cada 5 instituciones se siente preparada para integrar inteligencia artificial, aunque los estudiantes ya la usan en sus procesos de aprendizaje.

Conozca también: S&A ofrece más de 400 vacantes a nivel nacional: todas presenciales y buenos beneficios laborales

A esto se le sumó lo expresado por Isabel Gutiérrez Ramírez, directora de Estrategia de Eafit, “Debemos preguntarnos qué nos hace distintos y cómo podemos contribuir, desde cada rol, para responder a estos desafíos”.

Por último, el informe dejó claro que Colombia vive un momento decisivo: su bono demográfico, vigente hasta 2047, representa una oportunidad única para impulsar el desarrollo económico y social. Pero aprovecharlo dependerá de cómo el sistema educativo se adapte a las nuevas realidades, cierre brechas y conecte la formación con las necesidades reales del mercado laboral.

