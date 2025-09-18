Descubren en Antioquia una pista que podría anticipar el diagnóstico del alzhéimer décadas antes

Detectar la enfermedad de alzhéimer cuando la memoria aún parece intacta ya no es una ilusión. Con el hallazgo del biomarcador TSPO, el Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA) abre una vía inédita para anticiparla y reafirma que, tras el legado de Francisco Lopera, la ciencia local mantiene vivo su liderazgo global.
El estudio, publicado en la revista Acta Neuropathologica y liderado por la Universidad Internacional de Florida en colaboración con la Universidad de Antioquia, demostró que esta proteína vinculada con la inflamación cerebral se eleva muchos años antes de los primeros olvidos. En términos sencillos, el TSPO funciona como una señal temprana en el cerebro: un rastro que podría advertir la llegada de la enfermedad con décadas de anticipación, cuando aún hay margen para diseñar tratamientos más eficaces y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Ese avance no se explica sin el trabajo del Banco de Cerebros del GNA, donde reposan tejidos donados por familias portadoras de la “mutación paisa”, la mayor agrupación mundial de alzhéimer de inicio temprano, pues gracias a ese material biológico único, los investigadores confirmaron que el TSPO comienza a elevarse en etapas equivalentes a los 18 o 20 años en humanos, mucho antes de que aparezcan los síntomas, lo que refuerza el valor de este marcador como herramienta de anticipación.