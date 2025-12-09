¡Pilas! Hasta el 23 de diciembre puede pagar sus deudas con el municipio de Medellín con descuento del 70% en intereses

El Concejo de Medellín aprobó el Proyecto de Acuerdo con el fin de ofrecerles a los ciudadanos un descuento de 70 % en la tasa de los intereses para los contribuyentes que estén en mora en el pago de impuestos como predial, industria y comercio, y publicidad exterior, entre otros compromisos tributarios.
Este beneficio tendrá vigencia hasta el 23 de diciembre, y es parte de una estrategia fiscal orientada a facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias vencidas y promover el pago responsable y voluntario de los impuestos distritales.