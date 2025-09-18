¡Qué descuido! Joven puso a calentar un brownie en el microondas e incendió su casa

Si algo le quedó claro a una joven en Carolina del Norte (Estados Unidos) es que un efecto mariposa ocurre en cualquier momento. Su familia vivió una tragedia doméstica cuando un descuido convirtió un antojo por algo dulce en una pesadilla que salió cara y miedosa.
Kyndall, una joven de la casa, decidió calentar un brownie en el microondas, pero en lugar de dejarlo el breve tiempo que necesitaba —20 segundos— lo quemó por completo durante dos minutos. El error se le salió de control.