“Ni ‘Betty, la fea’ inventándose el balance de Ecomoda hizo cuentas tan alegres”: críticas a estrategia del gobierno para el presupuesto de 2026

El pasado 29 de julio de 2025, un hecho económico sacudió el debate político en Colombia cuando el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el proyecto de ley para el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026.
Bajo la dirección del ministro Germán Ávila, el Gobierno de Gustavo Petro presentó una cifra astronómica: $556,9 billones, siendo el PGN más grande en la historia del país, que representa el 28,9% del PIB (Producto Interno Bruto).
Este ambicioso plan, no obstante, encendió las alarmas de analistas y políticos de diferentes sectores, quienes lo tacharon de “desfinanciado” y lleno de “cuentas alegres”, por lo que desde el Congreso de la República las críticas no se hicieron esperar.