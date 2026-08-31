Desde cuentas de TikTok y Facebook delincuentes reclutaron más de 1.000 niños en el país, ¿cómo frenarlo?

La muerte de 107 menores de edad en operaciones militares,en los últimos tres gobiernos, tiene detrás una macabra realidad que Colombia no ha podido frenar: su reclutamiento por parte de grupos armados ilegales ,que los utilizan como escudos humanos en sus guaridas. La cifra, desglosada por Medicina Legal, incluye a 42 perecidos en bombardeos y asaltos militares durante el gobierno de Iván Duque; 62 en el de Petro y 3 en el recién iniciado mandato de Abelardo de la Espriella. Según un reciente informe de HRW, muchos de ellos habrían llegado a las filas de los grupos por fuera de la ley luego de ver en Tik Tok o Facebook un emoticon de un ninja o un dibujo de un fajo de billetes. En contexto: Reclutamiento de menores llegó a máximos históricos en el gobierno Petro, según alerta Human Rights Watch “Si uno busca, por ejemplo, Farc, no va a encontrar nada en redes sociales. Pero si empieza a buscar con ciertos emoticones, con el emoticón de ninja, del fajo de dinero, etc., inmediatamente empiezan a salir estos contenidos”, explicó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, en entrevista con EL COLOMBIANO. “El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario. Es clara la responsabilidad de los grupos armados narcoterroristas que infligen no solo el estatuto de la Corte Penal Internacional, sino también la normatividad nacional, que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito”, comentó al respecto el ministro de Defensa, Jorge Mora López.

Estos son los mensajes que les salen a los mejores en redes como Facebook y TikTok. FOTO: redes sociales

Un subregistro atroz

La problemática del reclutamiento de menores no es nueva. La Comisión de la Verdad documentó 64.084 menores muertos por el conflicto armado entre 1985 y 2018. Lo novedoso ahora es la facilidad con que los criminales los pueden conquistar gracias al algoritmo. Cauca y Norte de Santander son, de lejos, los que más han sufrido el fenómeno del reclutamiento forzado infantil en 2026.

Así lo concluyó la Defensoría del Pueblo, al presentar una actualización al seguimiento de esta dinámica implementada por los grupos armados organizados. “Entre el 1.° de enero y el 31 de julio de 2026, la Defensoría ha identificado 97 casos de reclutamiento forzado, siendo Cauca, Norte de Santander y Nariño los departamentos con mayor número de registros”, reportó la entidad este lunes. De esos 97 reclutados, el 63% son varones y el 37% mujeres; se sabe que el 23% son indígenas, el 9% afrodescendientes y del resto se desconoce su procedencia étnica. En 31 de los casos, los menores fueron reclutados en Cauca; 24 en Norte de Santander; 7 en Nariño y 6 en Antioquia. Todos estos departamentos tienen un factor en común: son el escenario de violentas disputas territoriales entre grupos criminales. En Cauca, el más golpeado por esta situación, delinquen el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y el ELN. En Norte de Santander, que le sigue en el listado, están el EMBF, ELN, Clan del Golfo y los Pelusos, entre otros. Frente a estos números, la Defensoría hizo una advertencia: “Las cifras deben interpretarse con cautela, debido al alto subregistro que existe (...). Muchas víctimas y familias no denuncian o informan a las instituciones por miedo, desconfianza en la institucionalidad o normalización de esta violencia”.

Usualmente ponen a otros menores a “dar testimonio” para convencer a nuevos niños. FOTO: redes sociales

Añadió que “existen casos de niños, niñas y adolescentes que mueren en hostilidades o acciones militares, sin haber sido registrados previamente como víctimas de reclutamiento”. La entidad documentó 684 reclutamientos infantiles en todo 2024 y 428 en 2025.

Reclutamiento 2.0

No hay que buscar las siglas de ningún grupo armado o guerrilla para encontrar contenido de reclutamiento infantil en redes sociales como TikTok o Facebook. Basta con los emoticones correctos: un ninja, un fajo de billetes o un trébol. La ONG Human Rights Watch lo verificó durante más de un año de investigación y encontró que los algoritmos de ambas plataformas recomiendan ese tipo de contenidos activamente. Esa es la conclusión central del informe de 124 páginas que la organización internacional publicó la semana pasada, titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá”: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia. El documento es el resultado de más de un año de investigación, 184 entrevistas y la revisión de más de 70 cuentas y 40 publicaciones en redes. Las cifras que revela son preocupantes: al menos 1.500 menores reclutados desde el año 2021, un fenómeno que según datos de la Defensoría del Pueblo se habría cuadruplicado entre los años 2022 y 2025, y una tasa de impunidad que roza el absoluto, pues solo el 1% de denuncias... Los investigadores de la organización comenzaron siguiendo cuentas en TikTok y Facebook que hacían apología a la guerra y descubrieron que ambas plataformas empezaron a recomendarles, a través de sus algoritmos, otros perfiles y contenidos de reclutamiento. “Hoy, nuestro investigador sigue recibiendo recomendaciones por parte de esas redes y sus algoritmos, sugiriendo seguir otras cuentas y contenidos de reclutamiento”, dijo Goebertus. “Eso habla de un tema que está pendiente de regular en nuestro país”. El contenido que circula en estas plataformas sigue patrones fáciles de identificar. Glorifica la guerra y el uso de armas, ofrece la promesa de acceso rápido a dinero, motos y prestigio, y usa narcocorridos como estética propia de los grupos armados. Las narrativas varían según el género del menor al que van dirigidas. Por ejemplo, para los niños el énfasis está en lo que significa ser hombre y convertirse en proveedor del hogar. Para las niñas, que representan el 40% de casos de reclutamiento y están expuestas a violencia sexual dentro de los grupos, la estrategia incluye promesas de cirugías estéticas y alcanzar estándares de belleza. En ambos casos, el mensaje de fondo es que, si ingresan a un grupo armado, tendrán un futuro que el Estado no provee. Las disidencias de las FARC son responsables de la gran mayoría de los casos denunciados, según HRW, y el índice de pobreza multidimensional en zonas rurales triplica al de las zonas urbanas.

Falta en la moderación

Cuando HRW notificó a Meta y a ByteDance, propietaria de TikTok, sobre las cuentas encontradas, ambas compañías respondieron que sus políticas prohíben la difusión de contenido que promueva organizaciones violentas y procedieron a eliminar los perfiles señalados. Sin embargo, Goebertus identifica tres fallas estructurales que van mucho más allá de esa respuesta puntual. La primera es que la moderación es reactiva, no preventiva. “No vemos un esfuerzo proactivo de las plataformas de estar detectando este contenido y eliminándolo. Ellos esperan a recibir reportes y solo después de ello se elimina el contenido”, dijo. La segunda es que los sistemas de detección automatizada son rudimentarios para el contexto real. Buscar la palabra “FARC” no arroja resultados, pero los grupos usan lenguaje codificado, números en lugar de letras y emoticones específicos. “El algoritmo sí los puede identificar y podría fácilmente bloquearlos anticipadamente. Eso es lo que no están haciendo”, señaló. La tercera falla es que ninguna plataforma aborda el problema desde el diseño de la app. En pocas palabras, los algoritmos no han sido creados ni modificados para proteger a los niños. “Hubo contenidos que estuvieron durante más de un mes en la red y que seguían acumulando vistas y reposts”, recordó Goebertus.

¿Qué responde TikTok?

En respuesta a EL COLOMBIANO, representantes de TikTok en Colombia entregaron un pronunciamiento puntual. “TikTok trabaja de manera proactiva para prevenir que grupos armados ilegales utilicen la plataforma. Reconocemos que se trata de un desafío complejo que trasciende el entorno digital y que requiere una respuesta coordinada de toda la industria. Colaboramos con las autoridades y contamos con equipos especializados que trabajan para identificar redes criminales y anticiparse a la evolución de sus tácticas, aplicando nuestras estrictas normas y eliminando contenidos y cuentas que las infrinjan”, señala la plataforma. TikTok explicó que, en Colombia, cuando los usuarios buscan términos relacionados con el crimen organizado, la aplicación bloquea de “manera proactiva” ciertos resultados e invita a los usuarios a consultar sus Normas de la Comunidad. La compañía aseguró que trabaja de manera coordinada con la Policía, la Fiscalía, el Ejército y la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Armados Organizados y Grupos Delictivos Organizados (CIPRUNNA). También afirmó que las solicitudes de las autoridades son atendidas en menos de 24 horas. La plataforma reconoció la dificultad del problema: “Los actores maliciosos adaptan continuamente sus tácticas mediante el uso de emojis, lenguaje codificado y comportamientos cambiantes, lo que puede dificultar la detección”. Ese punto plantea algo paradójico: mientras para TikTok la dificultad justifica los tiempos de respuesta actuales, Goebertus se pregunta “si el algoritmo detecta estas cuentas para recomendarlas, ¿por qué no puede detectarlas para bloquearlas?”.

¿Quién tiene la culpa?

Más allá de la discusión sobre las fallas en los sistemas de moderación de estas plataformas digitales, desde HRW plantean que “este es un proceso que debe ir mucho más allá de la autorregulación de empresas tecnológicas”. “Si no se avanza en modelos muchísimo más sofisticados de moderación de contenidos, y si no se adecua y modifica el algoritmo para prevenir que las plataformas sean usadas para la comisión de lo que incluso constituye un crimen de guerra, ¿podrían terminar incursas en responsabilidad jurídica por la comisión de estos gravísimos crímenes?”, cuestionan. Colombia aprobó el año pasado dos leyes relevantes: la de Entornos Digitales Seguros (Ley 2489 de 2025) y la modificación del Código Penal en materia de reclutamiento. Ambas, según HRW, dependen de la autorregulación de las plataformas y esta, evidentemente, ha sido insuficiente. Pero el informe no solo señala a las plataformas. La Política Pública de Prevención del Reclutamiento, aprobada en 2018, está desactualizada y carece de presupuesto específico. Para empezar, HRW señala que la CIPRUNNA, encargada de coordinar la respuesta del Gobierno, no tiene capacidad de ejecución a nivel local y el sistema de justicia ha fallado casi por completo, dado que solo el 1% de denuncias derivó en investigación y el 0,2% en condena, en su mayoría de autores materiales y no de máximos responsables. Ante la ausencia del Estado, organizaciones comunitarias como las guardias indígenas han asumido la protección de los menores en sus territorios, llevando a que algunos de sus integrantes hayan sido asesinados en represalia. Por eso, HRW llama al Gobierno a adoptar una política integral de seguridad y justicia, garantizar recursos para las instituciones de prevención a nivel municipal y apoyar a los líderes comunitarios. Entre tanto, a las plataformas digitales piden modificar con urgencia sus algoritmos.

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