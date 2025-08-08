¿Cuál gobierno redujo más la desigualdad en Colombia? Así ha cambiado el coeficiente de Gini desde Uribe hasta Petro

El más reciente informe del Dane reveló que el coeficiente de Gini en Colombia cerró 2024 en 0,551. Este indicador mide qué tan equitativa es la distribución del ingreso en una sociedad y ayuda a identificar las brechas entre los hogares más ricos y los más pobres. En el caso del país, el Gini se calcula a partir de los datos de pobreza monetaria.
El coeficiente se mide en una escala de cero a uno, siendo cero la igualdad perfecta y uno la máxima desigualdad. Dicho indicador es una apuesta para los gobiernos, sobre todo el colombiano, tomando en cuenta que el país aparece como uno de los más desiguales.
“Cuando se analiza Gini, que el dato sea muy bajo, en general uno tendería a decir que es bueno, pero hay que agregarle el dato de la pobreza. Algunos países del sur del Sahara que son muy pobres y tienen coeficientes bajos, pero porque todos son igual de pobres”, explicó Giovanni Reyes, docente investigador de la Universidad del Rosario.
Si se saca un promedio en la última década, el coeficiente de Gini en promedio se ubicó en 0,542, siendo 2017 el año cuando se alcanzó la cifra más baja de la historia, 0,519 puntos, y en 2021 se llegó al máximo, 0,563.
