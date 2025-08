Sandra Heredia es la jueza que emitió una histórica sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe, ordenando 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Aunque la defensa intentó invalidar varias pruebas, solo logró una exclusión parcial en el caso de Hilda Niño.

Ella es jueza penal 44 del circuito de Bogotá. “Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha. No es una conspiración. No es un acto de oposición ni de política. Es un acto de justicia y solo de justicia”, afirmó Heredia el lunes 28 de julio.

La decisión judicial ha generado controversia, pero no existe evidencia o hechos comprados que vincule a la jueza con movimientos políticos o con los personajes de la foto viral manipulada.

Lea aquí: Esta es la sentencia completa de 1.114 páginas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez

Por lo tanto, se puede concluir, con base en las herramientas de verificación que la foto fue manipulada, por lo cual es falsa, y esta desinformación se viralizó en redes sociales.

Ni la jueza Sandra Heredia ha aparecido en reuniones políticas con Petro ni con Claudia López, y mucho menos hay evidencia de que haya tenido vínculos previos con ellos. La imagen en cuestión fue manipulada para sustituir a una de las asistentes reales con el rostro de la jueza, y eso se detecta fácilmente al comparar la versión viral con la publicada en 2019 por Robledo y Maldonado.