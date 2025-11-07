Deslizamiento en la autopista Medellín - Bogotá causó congestión vial en la madrugada de este viernes

Una larga fila de vehículos, en su mayoría de carga pesada, se vio en la madrugada de este viernes en el sector de Zamora, en el municipio de Bello, a causa de un deslizamiento de tierra que bloqueó el paso por la autopista Medellín - Bogotá.

El desprendimiento de tierra ocurrió a las 3:00 de la mañana en el kilómetro 14+700 de la autopista, en jurisdicción de Copacabana. Devimed, el concesionario de la vía, informó que la caída de rocas había obligado el cierre de los dos sentidos de la vía, por lo que decenas de vehículos de carga y de transporte interdepartamental quedaron detenidos y represados en el corredor vial.