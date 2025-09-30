Municipio de Bello, condenado de nuevo a indemnizar a víctimas de la tragedia que dejó 80 muertos hace 15 años

El Tribunal administrativo de Antioquia le ordenó al Municipio de Bello indemnizar a los familiares de dos víctimas mortales de la tragedia desatada por un alud de tierra de grandes proporciones que hace casi 15 años les produjo la muerte a 80 personas en el sector de La Gabriela. En ese episodio fallecieron Matilde Eugenia Restrepo Álvarez y Jhon Fredy Castro Sepúlveda, cuyos allegados entablaron una demanda contra la administración de este municipio localizado en el norte del Valle de Aburrá. Inicialmente el Juzgado 26 Administrativo de Medellín falló en su contra, pero los representantes de la parte afectada apelaron ante la instancia superior. Le recomendamos leer: En tragedia de La Gabriela hubo negligencia: Bello acumula seis condenas por 80 muertos tras derrumbe en 2010 Ahora, la Sala Quinta del contencioso departamental confirmó la responsabilidad del Municipio al concluir que incurrió en falla en la prestación del servicio por omisión, debido a que, en su concepto, no tomó las medidas necesarias para estabilizar el terreno que ocasionó el desastre ni ejecutó acciones de vigilancia y control frente al funcionamiento del parqueadero y lavadero de carros conocido como La Báscula, cuyo inadecuado manejo contribuyó a la desestabilización del talud.

La tragedia ocurrió el 5 de diciembre de 2010. Foto: Robinson Sánchez

La Sala advirtió que la administración local no podía trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de tomar las medidas necesarias para prevenir lo sucedido y ni podía alegar que las víctimas se expusieron al riesgo, a sabiendas de que el Municipio toleró y permitió que se asentara ese establecimiento en el sector. “Aunado a lo anterior, se demostró en el proceso que fueron los mismos habitantes del lugar los que denunciaron ante la Fiscalía y las autoridades municipales y ambientales peligro que representaba para sus viviendas el funcionamiento de ese lavadero y la escombrera, que a la postre fueron los que contribuyeron a que se desprendiera un talud que sepultó las viviendas”, explicó el abogado Javier Villegas Posada, cabeza del bufete que encabezó la demanda. Además, le sugerimos ver: La Gabriela recuerda las víctimas de la tragedia con una luz de esperanza Esta es la séptima condena alcanzada por la misma oficina de abogados relacionada con la tragedia de La Gabriela, ocurrida el 5 de diciembre de 2010, cuando más de 50.000 metros cúbicos de tierra enterraron las viviendas del sector Calle Vieja, ocasionando la catástrofe de la magnitud antes descrita. Según Villegas, con la condena se ratifica “la gravísima omisión del Municipio de Bello en una tragedia que había sido advertida por entidades ambientales y por la misma comunidad, pero que no fue atendida oportunamente por las autoridades. Alrededor de 80 personas murieron por esa negligencia”.