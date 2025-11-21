Desmantelan punto de venta de vapeadores y químicos no autorizados en Medellín: así operaban

Las autoridades propinaron un nuevo golpe contra el microtráfico de la ciudad. Durante una diligencia de registro y allanamiento en el barrio La Candelaria, sector céntrico de Medellín, la Policía incautó 10.795 unidades de cigarrillos electrónicos, avaluadas en más de $670 millones.

Al ser verificado el material, los uniformados se encontraron que operaban incumpliendo con el etiquetado, rotulado y la normatividad que regula el consumo, venta y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y productos de tabaco.

Así mismo, fueron incautadas 2.650 unidades de químicos (veneno para ratas), avaluadas comercialmente en más de $46 millones debido a que no contaban con los documentos de soporte que acreditaran su legal ingreso al territorio nacional.

