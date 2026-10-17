Reina la desolación en el Parque Lleras: cada vez hay más locales cerrados y menos turistas

La otrora zona rosa de Medellín, la de Al Rojo, New Orleans y Le Bon, hoy luce deshabitada. De aquellos restaurantes y bares que hicieron el Parque Lleras referente del entretenimiento y la gastronomía en la ciudad quedan los recuerdos y un aire de desolación.
El panorama preocupa tanto a visitantes como a comerciantes que aún sobreviven en la zona por el ímpetu, la terquedad o la esperanza de que volverá a ser la de hasta hace una década. En una cuadra la mitad de los locales tienen avisos de “se arrienda” o “se vende”. Unos más están abandonados, sucios, deteriorados.
Asobares, gremio que ha recogido el sentir y el agobio de los propietarios, presenta un indicador alarmante: de 24 afiliados de la zona, hoy solo quedan siete.
Pero, ¿qué está pasando con el sitio que alguna vez fue el preferido de lo medellinenses? Era el de los cumpleaños, las despedidas de solteros, el punto de encuentro; al que iban los muchachos de Eafit, el CES o de cualquier otra universidad a celebrar unos grados o el final de clases. Ya no es así.
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Para entender el fenómeno del Lleras hay que remontarse a una transición que lo colmó de gringos, europeos y asiáticos, una tendencia acorde a la Medellín que se puso en el mapa del mundo como destino atractivo para los extranjeros. Con esa tendencia que excluyó a los locales se creo un entorno de prostitución y drogas.
Hoy la realidad es otra. Aunque las trabajadoras sexuales continúan merodeando en las noches, el turismo ha bajado y con ello los ingresos de los establecimientos se redujeron ostensiblemente.
“Ya no hay tantos turistas. Esto está muy solo, y ya poco se ve el flujo de personas”, comenta Alba Callejas, empleada de una lavandería y café del sector, un negocio pensado en subsistir de los extranjeros. La mujer agrega que hasta hace un par de meses vendían $1 millón diarios y actualmente, en promedio, hacen $300.000.