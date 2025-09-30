Mujer pide indemnización al Banco Agrario tras ser despedida mientras criaba un hijo con enfermedad huérfana

A sus 34 años, Kelly Orduz Robledo sobrelleva el duelo de haber perdido un hijo. Era su segundo hijo y murió cuando tenía 1 año. Tenía diagnosticada desde que nació una enfermedad huérfana llamada atrofia muscular. Este duro golpe para ella llegó en un momento en donde tenía el mundo encima: su esposo estaba hospitalizado y llevaba un mes desempleada cuando era el principal sostén económico de su hogar.
Ni tres semanas han pasado desde la muerte de su hijo Liam Kelbert (falleció el 12 de septiembre). Y aunque sabe que nada se lo devolverá, está a la espera de que el Banco Agrario de Colombia le dé respuesta a una solicitud de indemnización, de reconocimiento institucional y garantías de no repetición con otros trabajadores. Kelly asegura que, a pesar de que en esa entidad sabían que era madre cabeza de hogar y las circunstancias médicas de su hijo, le terminaron el contrato el 10 de agosto de 2025.
Le puede interesar: ¡Tremenda fila! Cientos de beneficiarios del programa renta ciudadana se aglomeran en la sede del Banco Agrario en Medellín.
Lo anterior, dice ella, también ocurrió pese a los pedidos de ella y de la Unión Sindical de Empleados Financieros de Colombia (Usef) para que reconsideraran esa determinación. Primero, por su buen desempeño laboral y segundo, porque debido a la condición médica del niño, tenía que viajar a Medellín cada 15 días para hacerle unas terapias.