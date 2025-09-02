Más de 84 mil colombianos desplazados en siete meses, casi como vaciar Quibdó

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave situación humanitaria que enfrenta Colombia a causa de la violencia armada y las dinámicas de movilidad forzada. Según el boletín mensual de la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025, 84.964 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y 62.414 más sufrieron confinamiento en distintas regiones del país.
“Esta información es un reflejo de la crisis humanitaria en el país; sin embargo, se debe tener en cuenta que la valoración y el registro único de víctimas es competencia únicamente de la Unidad para las Víctimas”, advirtió la Defensoría en el informe.
