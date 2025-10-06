¿El mayor desplazamiento forzado de los últimos años hacia Medellín? En menos de una semana han llegado más de 650 indígenas de Chocó

La situación de orden público en las comunidades indígenas que habitan los alrededores de la vía a Quibdó (Chocó) habría empeorado en los últimos días y los ecos se han sentido con fuerza en Medellín, a donde han llegado más de 650 personas de ese sector en menos de una semana.

Este lunes, en la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), donde se concentran los servicios de entidades humanitarias del Distrito así como de Personería, es notorio el atiborramiento con niños, mujeres y hombres de la etnia Embera Catío que han arribado en los últimos días.

El éxodo ha ocasionado una situación de emergencia en la capital antioqueña, con la mayor parte de los recursos humanos y logísticos del Equipo de Atención a Víctimas del conflicto volcados a la atención de los pobladores de las comunidades de El 12 Quebrada Borbollón, El 18, Río La Playa, La Isla y Quebrada Bonita, en jurisdicción del municipio de Carmen de Atrato.

Y aunque esta es una de las ciudades del país con mejor infraestructura, además de mayor conocimiento y experiencia acumulada como receptora de desplazados, la situación tiene desbordada su capacidad.

El secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, detalló que solo entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, se recibieron 96 familias del Chocó, conformadas por 357 personas (197 mujeres adultas, 160 hombres y 424 niños niñas y adolescentes). Y en el fin de semana, hasta este lunes en la mañana, iban 320 personas más. Es decir que en total son por lo menos 677 personas.

No obstante, en lo que no hay total certeza es en los motivos. Un líder de El 18 relató que el desplazamiento se debe a que en la zona hay visos de un posible recrudecimiento del conflicto, pues el área era dominada por el ELN pero el Clan del Golfo habría entrado a disputar el territorio.

De hecho, según añadió, lo común era ver las banderas roja y negra del grupo insurgente desplegadas por los campos pero en septiembre corrió la voz sobre un mensaje para los pobladores, emanado de los miembros del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) –así se autodenomina el Clan del Golfo- en el sentido de que quedaba prohibido transitar por los campos después de las cuatro de la tarde. Ello habría originado un confinamiento, de manera que los indígenas no pudieron volver a salir a sus cultivos de plátano y maíz.

En la declaración realizada ante los organismos de derechos humanos por los dirigentes de los resguardos, detallan que el 25 de septiembre hacia las ocho de la noche y hasta la madrugada del día siguiente se presentaron disparos en inmediaciones de la comunidad Palmar, muy cerca de El 18.

“La comunidad desconoce el grupo armado quienes hayan dado tiroteos; sin embargo, esta situación ha generado temor generalizado, intimidación de nuestros habitantes, restricciones a la libre movilidad y afectaciones directas al derecho a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes”, afirman en el texto.

También hablan de explosiones que escucharon hacia el 26 de septiembre, sin que atinen a especificar la posible causa. Y aunque hasta ahora no reportan muertos ni heridos, manifiestan su temor a quedar en medio del fuego cruzado o a que los jóvenes y niños de las comunidades sean reclutados, pues se trata de un fenómeno que ya han padecido. De hecho, “en los dos últimos años miembros de nuestra comunidad se encuentran en las filas de los grupos armados, dos de ellos menores de edad”, dijeron.