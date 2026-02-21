Desplazamientos en Remedios, Antioquia, por combates entre el Clan del Golfo y el ELN

En medio de la zozobra y la angustia, varias familias de la vereda Tamar Bajo del municipio de Remedios, en el nordeste antioqueño, tuvieron que salir de sus casas y dejar atrás sus vidas a raíz de la violencia. Esta vez, son los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN los que obligaron a muchos campesinos a abandonar sus tierras para salvaguardar sus vidas.

Lea más: Guerra del Clan del Golfo y El Mesa dejó 12 asesinatos en el Oriente antioqueño en una semana

Preliminarmente, se habla de cerca de 60 personas las que salieron para establecerse en el corregimiento de Santa Isabel, en Yondó, donde se adelantan los censos correspondientes para proceder a la entrega de las ayudas humanitarias para las familias. No obstante, otros campesinos se habrían quedado resguardados en Remedios bajo el manto de la violencia, quienes por días llevan confinados sin comida ni auxilio.