El novelón de corrupción que tiene en vilo al Valle de Aburrá

La comidilla durante toda la última semana en la sede del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), al lado derecho del centro administrativo La Alpujarra, lo mismo que en el casco urbano del municipio de San Luis, ha sido la captura del gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, del exjefe de esa misma agrupación, Elkin González, y de la funcionaria Yaneth Rúa.
En el interior del edificio del AMVA que resulta vistoso por el jardín vertical que domina su fachada, desde el martes no hubo otro tema de conversación que las revelaciones que se iban haciendo día tras día, hasta el jueves, en la audiencia del Juzgado Séptimo Penal de Medellín donde legalizaron la captura, les imputaron cargos y están pendientes de una posible medida intramural los tres mencionados por su presunta participación en varios contratos con valor cercano a 18.000 millones de pesos y en los que se habrían apropiado de 2.481 millones.
