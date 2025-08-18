Este es el Penthouse decomisado a alias El Hacker en El Poblado: hasta el baño estaba blindado

Una casa con una lujosa red de telecomunicaciones y hasta una puerta blindada en el baño formaban parte de las excentricidades que tenía el lujoso penthouse que le incautaron el 15 de mayo pasado a Carlos Arturo Escobar Marín, alias El Hacker, de acuerdo con un video difundido por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La edificación se encuentra ubicada en la calle 16 sur con la carrera 35, en el apartamento 1002 de la unidad residencial Praderas, y según especificaron desde esta entidad del Gobierno Nacional ya está en su poder para iniciar el proceso de restablecimiento a las víctimas y antes de ello, hicieron un inventario sobre lo que había dentro de la propiedad. La propiedad de 389 metros cuadrados tenía una piscina privada los investigadores encontraron un hueco en el que estaría instalada una cámara que vigilaba quiénes entraban y salían de la propiedad y que estaba al costado izquierdo del ascensor del décimo piso de esta edificación, por la cual este hombre, según contratos, pagaba 3.340.000 pesos mensuales.

“Lo último que se descubrió por parte de las autoridades después del desalojo de la SAE es un espacio en el que se presume había una cámara escondida que grababa a muchas personalidades, reguetoneros, influencers, modelos, entrando aquí, según los registros que tienen las autoridades”, explicó el funcionario de la SAE que estaba mostrando el recorrido a la propiedad. En el recorrido también mostraron una de las esquinas de la sala principal, donde quitaron una placa del cielorraso, en la que se visualizaba el espacio donde habría una red de telecomunicaciones en la que se realizarían interceptaciones, de acuerdo con las investigaciones realizadas por los funcionarios de esta entidad. Entérese: Extinción de dominio en El Poblado a bienes de “el Cebollero”, exintegrante de “la Oficina” que está en libertad condicional La propiedad también contaba con dos murales excéntricos, siendo uno de ellos la representación del alunizaje por parte de Estados Unidos el 20 de julio de 1969, en el que el astronauta estadounidense Neil Armstrong clavaba la bandera del país norteamericano en el suelo. El segundo mural se encontraba en el segundo piso de la propiedad, con el rostro de alias El Hacker en la parte del techo. Pero lo que más les llamó la atención, sin lugar a dudas, fue la puerta blindada que tenía en el baño de la habitación principal, la cual usaría para su protección. De acuerdo con el funcionario de la SAE que mostraba los detalles de esta propiedad, “se presume que Carlos Escobar se escondió aquí en algún momento que vinieron a intentar robarlo y le dieron escopolamina”.

Estos fueron algunos de los detalles que encontraron dentro de la propiedad que le incautaron a alias El Hacker en El Poblado. FOTO: CORTESÍA SAE

Además, en el suelo de esta misma habitación, los funcionarios encontraron una credencial de prensa a nombre de este personaje de Forbes Internacional, por lo que se está investigando cuál era la finalidad del uso de este documento. Escobar Marín señaló que el proceso de incautación de este bien estaría relacionado con un ataque estatal en su contra, puesto que estaría vinculado por, presuntamente, participar como parte de las bodegas del uribismo. De hecho, tiene procesos por parte de las autoridades de Estados Unidos por delitos informáticos. Le puede interesar: Juzgado ordenó suspender el embargo de la Fiscalía a los restaurantes Sushi Market en Colombia La lujosa propiedad este hombre no la tenía en soledad. De acuerdo con las investigaciones, el mismo espacio era ocupado por un hombre que era identificado como Fabián Aulyt Rodríguez Lemus, quien sería un expolicía de la Sijín de Bogotá y que en la actualidad trabajaría como experto en ciberseguridad y estudia derecho en una universidad de la capital del país. En la actualidad la propiedad estaba registrada a nombre de la abogada bumanguesa Jénnifer Blanco Nieto, quien había trabajado en el Incoder, la Alcaldía y la Personería de Bucaramanga, además del Congreso de la República. Esta mujer era allegada a Katherine Galvis Blanco, una experta en marketing digital y compañera sentimental de Escobar Marín al momento de firmar el contrato de arrendamiento por el valor que no concordaría con los valores comerciales del sector.