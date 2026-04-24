Detalles del informe de la CIDH en el que alerta por ataques del Gobierno hacia periodistas y el mal uso de RTVC

Mientras desde el oficialismo señalan a los periodistas de los medios privados como “desinformadores” que responden a “intereses económicos”, en los medios públicos se instauran “influencers” como voces expertas en temas económicos y políticos.
Esa es una de las principales conclusiones del informe más reciente de Libertad de Prensa realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno, señalan, ha construido un ambiente informativo hostil, de autocensura y de pocas garantías de transparencia en Colombia. Pero hay más alertas.