“Los atacaron mientras estaban bebiendo”: detalles de balacera entre disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia

Los hechos se registraron en la tarde del pasado miércoles, cuando se presentó un ataque “amigo” entre las dos facciones de este grupo armado, dejando inicialmente a uno de los insurgentes muertos y otros dos lesionados, ambos integrantes del 18, mientras que los del 36 no sufrieron lesiones y se retiraron del lugar.

El comandante de la Policía Antioquia, coronel Carlos Mauricio Rico, expresó que “lo que estamos manejando por el momento, las versiones, porque no se ha podido verificar más con los testigos, es que esta ambulancia en el desplazamiento del municipio de Briceño a Yarumal fue detenida una o dos veces por integrantes de esta misma estructura, agreden a la víctima con arma blanca, machete, y es muy probable que a causa de estas heridas haya perdido la vida y haya llegado sin signos vitales al centro médico de Yarumal”.

“Esos muchachos estaban bebiendo ahí en el parque, tranquilos, cuando comenzó la balacera, justo al lado de la Policía, que no tuvo ninguna reacción ante el cruce de disparos con fusiles”, le contaron a EL COLOMBIANO sobre estos hechos.

Desde la Alcaldía de Briceño organizaron un consejo de seguridad para analizar la situación e intensificar el pie de fuerza en este municipio para evitar cualquier confrontación en este territorio, donde este hecho no generó ninguna afectación ni al comercio ni al transporte público.

Expertos en esta clase de conflictos señalaron que pese a esta confrontación interna, no se espera que se vayan a intensificar las disputas en esta jurisdicción o en otros municipios de Antioquia, más allá de un ajuste de cuentas particular. Sin embargo, las autoridades no bajan la guardia ante esta situación.